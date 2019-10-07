В Петербурге скончался выдающийся геолог Давид Додин

О его смерти сообщи его брат Лев Додин.

В Петербурге умер выдающийся советский и российский геолог, заслуженный деятель науки России Давид Додин. Об этом ТАСС сообщил брат ученого, народный артист РФ, худрук МДТ – Лев Додин.

Давид Абрамович скончался сегодня после тяжелой болезни. Ему было 84 года. Лев Додин, брат и худрук МДТ

При этом Лев Додид отметил, что тоже планировал продолжить семейную традицию и стать геологом.

Давид Додин – потомственный геолог. Является одним из старейших представителей Геологического сообщества нашей страны. Он прослужил около 30 лет в Санкт-Петербургском Всероссийском научно-исследовательском институте геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга. Давид Додин является одним из первооткрывателей платиноидного медно-никелевого Октябрьского месторождения в Норильске. На том месте сейчас базируется компания "Норникель".

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Фото: ginras.ru