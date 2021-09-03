В РГИСИ появилась школа-студия Льва Додина

В Российском государственном институте сценических искусств в последний день лета открылась школы-студии Льва Додина.

В мастерскую, выпускниками которой были Данила Козловский и Елизавета Боярская, вошли 25 первокурсников. В 2021 году конкурс на поступление к легендарному преподавателю составил более 130 человек на бюджетное место.

Здание факультета полностью отреставрировано: обновился фасад корпуса, переоборудованы аудитории с новой системой освещения, установлены подъемные укрепления для людей с дополнительными потребностями здоровья. У входа в мастерскую расположены кнопки с датчиками вызова для малоподвижных групп населения. В холле синхронизирован кресельный подъемник, установлен лифт на второй и третий этаж. Каждая рекреация оснащена табличками с текстом по Брайлю.

Работы велись с июня 2020 года. Корпус принадлежит к объектам культурного наследия – восстановление велось по историческим эскизам. В начале 20 века в классах университета учились Осип Мандельштам, Владимир Набоков, Олег Волков, Виктор Жирмунский.

Аудитории строились под измененную программу, намеченную Львом Абрамовичем Додиным. Курс называется экспериментальным, и суть его заключается в увеличении часов обучения. Наталья Колотова, профессор кафедры режиссуры, помощник худруководителя МДТ



На третьем этаже корпуса теперь располагается класс для занятий актерским мастерством, танцевальный зал, а также кабинеты для преподавания теоретических дисциплин. Помимо указанных работ в мастерской, в процессе ремонта и реставрации здания был восстановлен исторический облик корпуса, отремонтированы лестницы и входные зоны, полностью обновлены интерьеры второго и третьего этажей.

Материал подготовили Анастасия Сиротина, Мария Ильина / Piter.tv