Литератору, сценаристы и режиссеру было 70 лет.

Чилийский писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса. Об этом сообщили журналисты местного издания El Pais. По данным газеты, литературный деятель скончался из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19 в четверг, 16 апреля. На момент смерти ему было 70 лет.

Впервые о диагнозе писателя местными СМИ заговорили в конце февраля. Сепульведа принимал участие в литературном фестивале Correntes d"Escritas в Португалии. После этого события писателя госпитализировали в Испании. Тогда у мужчины медики впервые выявили симптомы коронавируса.

Напомним, что Луис Сепульведа известен своим произведением "Старик, который читает любовные романы". Он также является автором "Мамы-кота", "Истории одной очень медленной улитки, или Как важно быть собой", "Невстречей" и "Истории пса по имени Верный". Чилиец также занимался сценарным искусством и режиссурой. В 2002 году он снял фильм "Нигде".

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