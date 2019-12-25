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Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский
Сегодня, 12:16
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lesjasap

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

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Инвестбанкир мог иметь коронавирус.

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский. Об этом рассказала пресс-служба компании в сообщении, опубликованном на сайте лондонской биржи. 

Мы все ужасно шокированы этой трагической новостью. Д-р Игорь Ложевский был отличным коллегой.

прокомментировали в компании

В Deutsche Bank рассказали, что 63-летний инвестиционный банкир входил в совет директоров En+ Group немногим более года. За это время предприниматель успел внести значимый вклад, опираясь на собственный опыт. До данной должности Ложевский трудился во Всемирном банке. 

В официальном сообщении сказано, что Ложевский скончался 12 апреля 2020 года. Он страдал от продолжительной болезни. В  Forbes со ссылкой на собственные источники заявили, что инвестбанкир мог умереть из-за наличия в его организме коронавируса. В En+ Group не стали комментировать данные предположения.

В Бразилии на сеансе физиотерапии умер 22-летний футболист.

Теги: deutsche bank, en plus group, игорь ложевский
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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