Инвестбанкир мог иметь коронавирус.

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский. Об этом рассказала пресс-служба компании в сообщении, опубликованном на сайте лондонской биржи.

Мы все ужасно шокированы этой трагической новостью. Д-р Игорь Ложевский был отличным коллегой. прокомментировали в компании

В Deutsche Bank рассказали, что 63-летний инвестиционный банкир входил в совет директоров En+ Group немногим более года. За это время предприниматель успел внести значимый вклад, опираясь на собственный опыт. До данной должности Ложевский трудился во Всемирном банке.

В официальном сообщении сказано, что Ложевский скончался 12 апреля 2020 года. Он страдал от продолжительной болезни. В Forbes со ссылкой на собственные источники заявили, что инвестбанкир мог умереть из-за наличия в его организме коронавируса. В En+ Group не стали комментировать данные предположения.

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