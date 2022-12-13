Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил об отсутствии повода для спекуляций о помощи Deutsche Bank. Соответствующее заявление чиновник сделал перед местными журналистами, проводя пресс-конференцию по итогам второго дня саммита ЕС в Брюсселе. Глава местного правительства подчеркнул, что данная кредитная организация является прибыльной, поэтому чиновники не думают о том, что следует оказывать ей поддержку. Таким образом эксперт ответил о проблемах банков ФРГ после того, как с этим столкнулись некоторые американские финансовые организации в США и Евросоюзе.
Это очень прибыльный банк, нет повода думать об этом. Банковская система в Европе стабильна.
Олаф Шольц, канцлер Германии
В настоящее время в банковской системе нескольких стран наблюдается кризис. 10 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток.
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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