Немецкий канцлер ФРГ рассказал о том, что в стране нет банковского кризиса.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил об отсутствии повода для спекуляций о помощи Deutsche Bank. Соответствующее заявление чиновник сделал перед местными журналистами, проводя пресс-конференцию по итогам второго дня саммита ЕС в Брюсселе. Глава местного правительства подчеркнул, что данная кредитная организация является прибыльной, поэтому чиновники не думают о том, что следует оказывать ей поддержку. Таким образом эксперт ответил о проблемах банков ФРГ после того, как с этим столкнулись некоторые американские финансовые организации в США и Евросоюзе.

Это очень прибыльный банк, нет повода думать об этом. Банковская система в Европе стабильна. Олаф Шольц, канцлер Германии

В настоящее время в банковской системе нескольких стран наблюдается кризис. 10 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток.

Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным.

Фото и видео: YouTube / phoenix