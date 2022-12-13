Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным

По словам канцлера, беседы с российским лидером длились иногда по полтора часа.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью изданию Rheinische Post.

По словам Шольца, беседы с российским лидером длились иногда по полтора часа. Он подчеркнул, что Путин всегда был вежлив в общении с ним. Кроме того, беседы проходили иногда на немецком, а иногда с переводом. Также канцлер заявил, что стороны не приходят к компромиссу и сохраняют кардинальные различия в своих взглядах на украинский конфликт.

Но мы также не должны прекращать наши усилия по окончанию этого конфликта. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц прокомментировал решение МУС об ордере на "арест" Путина.

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