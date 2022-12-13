Шольц прокомментировал решение МУС об ордере на "арест" Путина

Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал решение МУС (Международного уголовного суда) об ордере на "арест" российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление глава правительства Германии сделал в ходе выступления на пресс-конференции, созванной по итогам рабочей встречи с японским премьер-министром Фумио Касидой.
Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Напомним, что вечером 17 марта досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россиян обвиняют в военных преступлениях, связанных с депортацией и перемещением людей с украинской территории, в том числе и несовершеннолетних граждан.
Ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета.
Фото и видео: YouTube / AFP Deutschland
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