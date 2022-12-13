Ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

Олаф Шольц рассказал о поддержке Киева.

Ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Европейского совета, который запланирован на 23 и 24 марта в Брюсселе. Соответствующее заявление глава немецкого правительства Олаф Шольц сделал в ходе выступления в берлинском бундестаге. Чиновник пояснил коллегам о том, что Германия продолжит оказывать киевскому режиму политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку.

...Конечно, будет центральной темой на заседании Евросовета. И мы будем продолжать делать это до тех пор, пока необходимо. Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц назвал конкурентоспособность предпосылкой экономического успеха Евросоюза.

Фото и видео: YouTube / DER SPIEGEL