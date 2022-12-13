В Германии призвали реализовывать реформы.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал конкурентоспособность предпосылкой для экономического успеха Евросоюза. СОответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе своего выступления перед местными представителями правительства в бундестаге. По мнению эксперта, Берлину следует стремиться увеличивать собственные конкурентные преимущества за счет проведения реформ. Этот вопрос будет подниматься на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится на следующей неделе с 24 по 25 марта. По словам главы кабинета министров ФРГ, чиновника абсолютно ясно, что внутренний рынок в регионе "работает только совместно".

Наша конкурентоспособность является предпосылкой экономического успеха", - сказал Шольц. "И наша конкурентоспособность является предпосылкой будущего Европы Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц заявил, что ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ.

Фото и видео: YouTube / DER SPIEGEL