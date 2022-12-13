  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:27
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шольц заявил, что ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ

0 0

В Германии рассказали о строительстве терминалов-СПГ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия за восемь последних месяцев стала полностью независимой от российских поставок природного газа и нефти, энергетический ресурсов Москвы. Об этом глава местного правительства сообщил коллегам из кабинета министров, выступая в здании Бундестага в Берлине. Он пояснил, что властям страны удалось преобразовать снабжение при помощи запуска новых трубопроводов и терминалов по при ему сжиженного природного газа. Олаф Шольц добавил, что никто в Германии не должен был замерзнуть.

Всего за восемь месяцев мы стали независимыми от российского газа, нефти и угля.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / DER SPIEGEL
 

Теги: газ, германия, нефть, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии