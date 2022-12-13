Канцлер Германии рассказал о визите в США для встречи с Джо Байденом.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине. Соответствующее заявление местный руководитель кабинета министров сделал в ходе выступления в Бундестаге. Чиновник зачитал коллегам текст, который получил название "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины". В Берлине напомнили, что Берлин и Вашингтон следят за тем, чтобы при согласовании решений о поддержке киевского режима Североатлантический военный альянс не стал участником регионального кризиса. Чиновник напомнил, что ради обсуждения этих вопросов он едет в столицу США для встречи с президентом Джо Байденом.

При принятии каждого из наших решений мы следим за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта. В этом я с американским президентом един во мнении. Олаф Шольц, канцдер ФРГ

Шольц: Германии требуется поставить производство оружия и боеприпасов на поток.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten

