Шольц: Германии требуется поставить производство оружия и боеприпасов на поток

В ФРГ рассказали о том, что с началом СВО начался "рубеж новых времен".

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что Германии требуется поставить производство собственного вооружения и боеприпасов на поток. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе выступления перед коллегами в бундестаге. По м нению чиновника, задача по изготовлению оружия в ФРГ помогает обеспечивать мир. Он надеется, что планы по беспребойному производству будут реализованы.

Нам нужно продолжающееся производство важного оружия, оборудования и боеприпасов. Это требует заключения длительных договоров и финансирования, чтобы повысить мощности производства. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Канцлер пояснил, что Германия сможет создать индустриальный фундамент для внесения вклада в "защиту свободы и мира в Европе". Олаф Шольц назвал такую ситуацию выводом из года "рубежа новых времён", отсчет которого,начался с начала проведения российской специальной военной операции на Украине.

Шольц сообщил, что Германия в ближайшее время обучит свыше 1 тыс. украинских военных.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten