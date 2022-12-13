Шольц сообщил, что Германия в ближайшее время обучит свыше 1 тыс. украинских военных

В Берлине напомнили о стране как о важном центре подготовки военных в Европе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия в ближайшее время обучит свыше одной тысячи украинских военных. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе выступления на правительственном часе в бундестаге. Чиновник объявил коллегам о том, что с начала проведения специальной военной операции России Берлин смог проинструктировал более трех тысяч украинских солдат.

Бундесвер с начала войны обучил в общей сложности свыше 3 тыс. солдат с Украины. Для более 1 тыс. солдат в самом ближайшем времени начнется подготовка в Германии. Олаф Шольц, канцлер Германии

Эксперт напомнил о том, что Германия планирует тесно согласовывать инициативы по обучению иностранных военных с американскими партнерами и британцами. Олаф Шольц уверен, что за счет такой деятельности его страна становится постепенно центральной площадкой для подготовки украинских военных в европейском регионе.

Мира на Украине после прекращения поставок оружия не будет, заявил Шольц.

Фото и видео: YouTube / phoenix