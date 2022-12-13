Мира на Украине после прекращения поставок оружия не будет, заявил Шольц

Олаф Шольц призвал не говорить о мире, без позиции Киева.

Мира на Украине после прекращения поставок оружия не будет. Такого мнения придерживается немецкий канцлер Германии Олаф Шольц, который выступил с речью на заседании правительства в Берлине, проводимом в Бундестаге. Глава местного кабинета министерство презентовал коллегам речь, которая названа "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины". В ней он ответил на претензии ряда западных СМИ о том, что от международных союзников требуется прекратить поставлять киевскому режиму военную помощь.

Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат "никогда больше войны" и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц подчеркнул, что не может быть и не будет мирного решения, которое не учтет украинскую официальную позицию. В Германии напомнили о поддержке стремления президента Владимира Зеленского о проведении дипломатического урегулирования по региональному кризису. Эти обсуждения должны быть основаны на "формуле мира", о которой объявили киевские власти. Дополнительно канцлер ФРг упомянул и мирное предложение, которое недавно поступило от Китая. Берлин рассчитывает, что Пекин сможет повлиять на Москву и убедить руководство РФ вывести свои войска с территории Украины.

Шольц: Берлин и Нью-Дели привержены соглашению о зоне свободной торговли ЕС и Индии.

Фото и видео: YouTube / phoenix