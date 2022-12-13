Шольц: Берлин и Нью-Дели привержены соглашению о зоне свободной торговли ЕС и Индии

В Германии напомнили об экономических контактах с Индией.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о том, что Берлин и Нью-Дели привержены заключению соглашения о зоне свободной торговли Евросоюза и Индии. Об этом глава представительства Германии рассказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Чиновник пояснил, что также большое значение имеет двустороннее сотрудничество между Берлином и Нью-Дели. Шольц пояснил, что на территории Индии сейчас присутствует порядка 1,8 тысяч немецких предприятий, которые смогли создать в стране десятки тысяч рабочих мест. Также Германия является одним из крупнейших зарубежных инвесторов.

Прежде всего экономическое взаимодействие между двумя странами. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц пообещал избегать прямого конфликта между НАТО и Россией.

Фото и видео: YouTube / Firstpost