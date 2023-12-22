Глава Deutsche Bank выступил за создание европейского союза рынков капитала

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил за создание союза рынков капитала, который был бы способен предоставлять предприятиям лучшие возможности финансирования. Такое заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме, организованном в швейцарском городе Давосе. По мнению спикера из Берлина, в ближайшие годы глобальные экономические системы столкнутся со значительными инвестициями в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и смягчение последствий для климатических изменений.
Я верю, что компании, которые инвестируют, добьются успеха. Компании, которые не полагаются на искусственный интеллект и устойчивое развитие, исчезнут через 10-15 лет.
Кристиан Зевинг, глава банка ФРГ
Немецкий представитель пояснил, что в текущий момент порядка 70% финансирования среднего бизнеса в Германии осуществляется за счет банковских кредитов. Однако в перспективе банковские структуры могут не справиться с этим давлением. Кристиан Зевинг заметил, что союз рынков капитала поможет устранить бюрократические барьеры, существующие между странами Евросоюза.
Шольц заявил об отсутствии повода для спекуляций о помощи Deutsche Bank.
Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все