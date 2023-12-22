Глава Deutsche Bank выступил за создание европейского союза рынков капитала

Кристиан Зевинг рассказал о концепции поддержки кредитных организаций в ЕС.

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил за создание союза рынков капитала, который был бы способен предоставлять предприятиям лучшие возможности финансирования. Такое заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме, организованном в швейцарском городе Давосе. По мнению спикера из Берлина, в ближайшие годы глобальные экономические системы столкнутся со значительными инвестициями в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и смягчение последствий для климатических изменений.

Я верю, что компании, которые инвестируют, добьются успеха. Компании, которые не полагаются на искусственный интеллект и устойчивое развитие, исчезнут через 10-15 лет. Кристиан Зевинг, глава банка ФРГ

Немецкий представитель пояснил, что в текущий момент порядка 70% финансирования среднего бизнеса в Германии осуществляется за счет банковских кредитов. Однако в перспективе банковские структуры могут не справиться с этим давлением. Кристиан Зевинг заметил, что союз рынков капитала поможет устранить бюрократические барьеры, существующие между странами Евросоюза.

Шольц заявил об отсутствии повода для спекуляций о помощи Deutsche Bank.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television