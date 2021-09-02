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Льву Додину вручили "Золотую маску" за постановку "Чайки" в МДТ
Сегодня, 22:25
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Льву Додину вручили "Золотую маску" за постановку "Чайки" в МДТ

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Лауреатов наградили 24 июня в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

Режиссеру Льву Додину вручили Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" за постановку спектакля "Чайка" в Малом драматическом театре (МДТ) – Театре Европы Петербурга. Лауреатов наградили 24 июня в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве, пишет ТАСС

Кроме того, отмечается, что в категории "Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика" победу присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над постановкой "Леопольдштадт" Российского академического молодежного театра. 

Ранее на Piter.TV: учреждение литературной премии имени Даниила Гранина анонсировали на Книжном салоне.

Фото: пресс-служба музея имени А. А. Бахрушина

Теги: золотая маска, лев додин, спектакль чайка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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