Льву Додину вручили "Золотую маску" за постановку "Чайки" в МДТ

Лауреатов наградили 24 июня в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

Режиссеру Льву Додину вручили Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" за постановку спектакля "Чайка" в Малом драматическом театре (МДТ) – Театре Европы Петербурга. Лауреатов наградили 24 июня в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве, пишет ТАСС.

Кроме того, отмечается, что в категории "Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика" победу присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над постановкой "Леопольдштадт" Российского академического молодежного театра.

Ранее на Piter.TV: учреждение литературной премии имени Даниила Гранина анонсировали на Книжном салоне.

Фото: пресс-служба музея имени А. А. Бахрушина