Учреждение литературной премии имени Даниила Гранина анонсировали на Книжном салоне

Планируется, что премию учредят в год 80-летия Победы.

Новая литературная премии имени Даниила Александровича Гранина, посвященная лейтенантской прозе, скоро появится в России. Она будет международной и всероссийской. Об этом сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин на пленарном заседании XIX Международного Книжного салона в Санкт-Петербурге, как передает ТАСС.

Глава РКС назвал роман Гранина "Мой лейтенант" лучшим произведением о Великой Отечественной войне и рекомендовал всем его прочитать. Планируется, что премию учредят в год 80-летия Победы. Лейтенантской прозой называют произведения авторов, которые сами прошли Великую Отечественную войну.

XIX Санкт-Петербургский международный Книжный салон официально открылся на Дворцовой площади в четверг, 16 мая. В нем принимают участие около 250 издательств, библиотек, музеев, литературных журналов, газет и университетов.

Ранее мы сообщили о том, что на Книжном салоне можно бесплатно получить раскраски к 225-летию Александра Пушкина.

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