На Книжном салоне можно бесплатно получить раскраски к 225-летию Александра Пушкина

Также все желающие вновь смогут бесплатно отправить авторские открытки в любую точку страны.

На Дворцовой площади стартовал XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон. В рамках салона, как и прежде, будет работать "Литературная почта" "Петербургского дневника". Все желающие вновь смогут бесплатно отправить авторские открытки в любую точку страны.

Также в этот раз на "Литературной почте" будут новшества: 17 мая пройдёт День семейного творчества, 18 мая – День семейного туризма и 19 мая – День семейного здоровья.

Также пройдет презентация раскраски по мотивам сказок Александра Пушкина, это совместный проект "Петербургского дневника" и Союза православных женщин, реализованный при поддержке Комитета по культуре. Раскраски можно будет получить бесплатно на игровой площадке "Литературной почты" каждый день с 14:00 до 17:00.

С 16 по 19 мая на Дворцовой площади пройдёт 19-й Санкт‑Петербургский международный книжный салон. Напротив Эрмитажа установлены качели и большой торшер, фотозона, имитирующая гигантскую обложку книги.

Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)