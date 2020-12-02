Лев Додин рассказал, как выбирали собаку на роль Муму для спектакля МДТ

Требования к собаке были такими же высокими, как к актерам.

Художественный руководитель МДТ – Театра Европы Лев Додин в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказал, как проходил отбор собаки на роль Муму. По его словам, требования к животному были такими же высокими, как и к актерам – собака должна быть талантливой.

Чтобы это понять, надо быть талантливым распознавателем – талантливым режиссером, талантливым артистом. Отметил Додин

Худрук МДТ также подтвердил, что впервые за долгое время решил снова набрать учеников. Однако существует проблема: отбор придется отменить, если его переведут в онлайн-формат.

Потому что вне прямого контакта с человеком невозможно что-либо решить. Заявил художественный руководитель театра

По словам Додина, удивить его можно только самим собой, то есть естественностью.

В МДТ объявили кастинг на роль Муму после ухода собаки Глаши из-за проблем со здоровьем. Спектакль временно убрали из афиши.

Фото: ВКонтакте / МДТ — Театр Европы