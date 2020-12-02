Лев Додин рассказал, как выбирали собаку на роль Муму для спектакля МДТ

Художественный руководитель МДТ – Театра Европы Лев Додин в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказал, как проходил отбор собаки на роль Муму. По его словам, требования к животному были такими же высокими, как и к актерам – собака должна быть талантливой.
Чтобы это понять, надо быть талантливым распознавателем – талантливым режиссером, талантливым артистом.
Отметил Додин
Худрук МДТ также подтвердил, что впервые за долгое время решил снова набрать учеников. Однако существует проблема: отбор придется отменить, если его переведут в онлайн-формат.
Потому что вне прямого контакта с человеком невозможно что-либо решить.
Заявил художественный руководитель театра
По словам Додина, удивить его можно только самим собой, то есть естественностью.
В МДТ объявили кастинг на роль Муму после ухода собаки Глаши из-за проблем со здоровьем. Спектакль временно убрали из афиши.
Фото: ВКонтакте / МДТ — Театр Европы
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