Театр МДТ ищет новую исполнительницу на роль Муму

Театру нужна небольшая дворняжка любой наружности.

Академический Малый драматический театр в Петербурге объявил необычный кастинг: МДТ ищет исполнительницу на роль Муму в одном из своих самых популярных одноименных спектаклей.

Как рассказали в официальной группе театра Европы "ВКонтакте", прежняя актриса по кличке Глаша ушла со сцены из-за проблем со здоровьем, поэтому спектакль временно убрали из афиши

Надеемся, сейчас Глаша чувствует себя лучше. Увы, не вернется [в театр] сотрудники МДТ

Театру нужна новая Муму, хвостатая актриса (не актер!) должна быть дворняжкой любой наружности, небольшого размера, около полуметра в холке. Владельцы потенциальных исполнительниц могут прислать фото и информацию о собаке на почту театра, mdtpr@mail.ru. В письме нужно указать возраст и размеры дворняжки, на фотографиях должно быть хорошо видно размер собаки.

Ранее мы писали, что в Петербурге представят межмузейный проект "Кронштадтский лед".

Фото: pixabay