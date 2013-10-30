В Петербурге представят межмузейный проект "Кронштадтский лед"

Весной Кронштадтскому восстанию 1921 года исполнится 100 лет.

Музей истории города-крепости вместе с фортом "Риф", музеем политической истории России и Военно-медицинским музеем подготовили и представили межмузейный проект "Кронштадтский лед", в который вошли три экспозиции.

Петербуржцы и гости города узнают больше об эпизоде Гражданской войны – Кронштадтском восстании 1921 года. Музеи представят предметы, фотографии и документы, связанные с восстанием, многие из которых экспонируются впервые. Помимо этого можно увидеть кинохронику того времени и документальные фильмы о Кронштадтском восстании.

Напомним, восстание произошло в марте 1921 года. Гарнизон крепости и экипажи кораблей Балтийского флота выступили против большевистского правительства. Красная армия подавила мятеж, но 8 тысяч восставших успели уйти в Финляндию. Участников события реабилитировали в 1994 году.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже открылась выставка шедевров из коллекций музея и Cartier.

Фото: кронштадт.рф