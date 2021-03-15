В Кронштадте заложили камень на месте будущего монумента в память о восстании 1921 года

В понедельник, 15 марта, в Кронштадте заложили камень на месте будущего памятника, посвященного столетию Кронштадтского восстания 1921 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга в Telegram.
Памятник появится в сквере у Морского Никольского собора. Александр Беглов поблагодарил военно-историческое общество за инициативу установки памятника, а также жителей города.
В церемонии принял участие глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Это будет монумент не только восставшим матросам, но и всем павшим с обеих сторон. В конце концов, это все были наши русские люди, у каждого была своя правда. Пусть этот памятник станет знаком примирения.
отметил Мединский.
Видео: Telegram / Пул78
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