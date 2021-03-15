В Кронштадте заложили камень на месте будущего монумента в память о восстании 1921 года

По словам Владимира Мединского, памятник станет знаком примирения между сторонами.

В понедельник, 15 марта, в Кронштадте заложили камень на месте будущего памятника, посвященного столетию Кронштадтского восстания 1921 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга в Telegram.

Памятник появится в сквере у Морского Никольского собора. Александр Беглов поблагодарил военно-историческое общество за инициативу установки памятника, а также жителей города.

В церемонии принял участие глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Это будет монумент не только восставшим матросам, но и всем павшим с обеих сторон. В конце концов, это все были наши русские люди, у каждого была своя правда. Пусть этот памятник станет знаком примирения. отметил Мединский.

Видео: Telegram / Пул78