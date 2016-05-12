В Эрмитаже открылась выставка шедевров из коллекций музея и Cartier

При поддержке ювелирного дома музей отреставрировал пять уникальных предметов.

В субботу, 20 февраля, в Эрмитаже открылась выставка "Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier". Музей провел онлайн-экскурсию и показал некоторые экспонаты.

Отмечается, что выставка посвящена пятилетию совместного проекта музея и французского ювелирного Дома. При поддержке Cartier Эрмитаж отреставрировал пять уникальных памятников Х-XIX веков из собственных коллекций. Вместе с обновленными шедеврами на выставке представлено еще и 35 украшений из исторической коллекции ювелирного Дома: все они подобраны по принципу общности стиля, техники или материала.

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Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж