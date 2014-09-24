Настоящие супергерои: в Петербурге открылась необычная выставка “Комикс.дети”

Дети, больные раком, показали, какими супергероями они хотят быть. Художники по их задумкам создали несколько историй и собрали их в комикс.

15 февраля благотворительный фонд "Свет" открыл в Петербурге выставку "Комикс.дети". До 21 февраля в Arts Square Gallery посетители смогут увидеть детские рисунки, фотографии маленьких авторов в костюмах супергероев и комикс про самых сильных и смелых персонажей мира.

На каждом рисунке можно увидеть, каким супергероем хочет быть его автор. По детским иллюстрациям швея сшила ребятам костюмы на Новый год. На фотографиях видно, как подопечные фонда радуются нарядам.

"Изначально у меня появилась идея показать миру, что настоящие супергерои существуют, и это дети, которые ежедневно борются со своей болезнью. Я попросила ребят нарисовать супергероев, в которых они хотят превратиться. Получилась большая коллекция детских работ. Затем обратилась к Ане Сепп - дизайнеру по костюму. Она сшила наряды по каждому рисунку. Так мы облачили наших супергероев в костюмы. Пока дети находились в больнице, это придавало им храбрости и сил бороться с болезнью. А позже это все переросло в большой проект. Мы решили сделать комикс. Нашли талантливых художников, которые согласились создать книгу о каждом супергерое. Все дети удивительные и разные. И каждый представляет не похожих друг на друга супергероев. Нашим маленьким участникам проекта от 4 до 14 лет, поэтому их герои тоже отличаются друг от друга возрастом. Младшие дети привязывали выдуманного персонажа к супергероям из любимых мультфильмов, а старшие ребята придумывали что-то более интересное. Например, у нас есть персонаж Димазавр, его автор - Дима. Дома мальчика называют Димазавром. О динозаврах он знает все, обожает их. Поэтому, когда его спросили, кем он хочет быть, мальчик сразу же назвал любимого супергероя. Способность данного персонажа - спасать маму".



Дарья Мсоева, автор и организатор проекта.

Фонд привлек к сотрудничеству художников из разных городов. По детским эскизам они сделали истории про каждого супергероя. Все они вошли в большой комикс. Книгу можно приобрести на выставке за небольшую плату.

"Мы с Дашей Мсоевой знакомы еще со студенческих времен. Она, видимо, поняла, что я тот человек, который точно не откажет, с энтузиазмом возьмется за это дело. Она мне позвонила. Было достаточно секунды, чтобы дать согласие и начать работу. Этот проект был сюрпризом для детей. Его нужно было завершить к Новому году, чтобы поздравить детей с праздником. Родители ночью снимали мерки с детей, чтобы те не догадались о подарке. Моя задача была создать по эскизам костюмы". Анна Сепп, дизайнер.

На открытии выступил заместитель директора по фандрайзингу фонда "Свет" Юлия Беленькая. Девушка рассказала про осознанную благотворительность и про проекты организации.

"Мне нравится этот яркий и красочный комикс: для детей он очень привлекателен. Соседний сюжет более серьезный: стиль есть, но выполнен в темных тонах - не совсем подходит детям, но классный. Однако красочные работы мне больше нравятся. Я бы посоветовал людям прийти сюда, чтобы проникнуться атмосферой, послушать спикеров. Особенно истории о том, как фонд помогает детям. Название фонда отражает его суть: это действительно частичка света. Здорово, что такое место есть, ведь добра не так много". посетитель Александр Ривкин.

Выставка будет длится неделю. На ней можно поучаствовать в мастер-классе художника Дмитрия Грозова, прослушать лекции бизнесменов и блогеров. А в последний день выставки маленьких гостей будет ждать представление клоунов и мастер-класс по рисованию портрета в стиле манга. Перед посетителями с музыкальным номером выступит подопечная фонда. Увидеть праздник придут опекаемые фондом дети и их врачи.

Вырученные с акции деньги пойдут на недостающие лекарства, реабилитацию и помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Видео: Лев Кузнецов, Мария Поликарпова