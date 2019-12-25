Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека

Его задержали 22 апреля в Санкт-Петербурге.

Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Его отправят в СИЗО.

Бывшего парламентария обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его задержали 22 апреля в Санкт-Петербурге, после чего Волчека привезли в Москву для участия в следственных действиях.

Ранее мы рассказывали, что экс-депутат Госдумы и законодательного собрания Денис Волчек, а также его деловой партнер Зураб Плиев, доставленные сотрудниками ФСБ в Москву из Санкт-Петербурга, были задержаны следователем СКР. Как сообщил "Коммерсантъ" следствие намерено предъявить обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.