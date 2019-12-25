Депутат и директор Колпинского жилищного агентства получила взятку в размере 7 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступной деятельности.

Депутат и директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" Мария Орлова была изобличена в получении взятки в особо крупном размере. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мария Орлова является депутатом муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино 6-го созыва. Также она занимает должность директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" (Колпинское РЖА).

По предварительной информации, Орлова вступила в преступный сговор с заместителем главы администрации Колпинского района А.И. Жуковым. И в период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года, находясь на своем рабочем месте, получила взятку от представителя ООО "Питер-Трейд". За совершение действий в пользу указанного юридического лица, выражающихся в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, а также за общее покровительство Орлова получила взятку в размере 7 750 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступной деятельности. Подозреваемая задержана и помещена в ИВС.

Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян осужден на 5,5 лет за взятку.

Фото: Piter.tv