Начальница отдела Госстройнадзора уволилась, признавшись в получении взятки

Раиса Скуридина перестала быть главной по выдаче разрешений на строительство.

Приморский районный суд назначил меру пресечения Раисе Скуридиной, сотруднице комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти, подозреваемой в получении взятки. Суд выбрал для обвиняемой запрет определенных действий вместо домашнего ареста, на котором настаивало следствие. 43-летней начальнице отдела запретили посещать родной комитет и офис компании "Балт-Строй", общаться с участниками расследования, кроме защитников и стороны обвинения. По версии следствия, Скуридина получила свыше 650 тысяч рублей в июне 2018 года и январе 2019 года от гендиректора "Строительной компании Балт-Строй" за разрешение на строительство 1 и 3 корпуса ЖК "Ямбург" в Кингисеппе Ленинградской области.

На том же заседании Скуридина признала свою вину, согласившись сотрудничать со следствием. Позже стало известно, что и возвращаться на работу в свой отдел она не планирует: ею было написано заявление об увольнении.

Ранее в аналогичном преступлении признался и начальник Скуридиной, заместитель председателя комитета Дмитрий Лобановский. На данный момент имена обоих чиновников по-прежнему значатся в структуре руководства на сайте Госстройнадзора.

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