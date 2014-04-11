Чиновник Госстройнадзора сознался в получении взятки в размере 500 000 рублей

Дмитрий Лобановский получил полмиллиона от "Пони".

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Лобановского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ, "Получение должностным лицом взятки в значительном размере по предварительному сговору". Обвиняемому запрещено выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, менять место жительства, бывать на массовых мероприятиях, приближаться более чем на 50 метров к Правительству области и Комитету государственного строительного надзора и государственной экспертизы, общаться со свидетелями и их родными, сотрудниками, использовать средства связи, получать и отправлять почту.

Лобановский признался, что получил 500 тысяч рублей от посредника за разрешение ООО "Пони" на ввод в эксплуатацию объекта капстроительства "Складской комплекс с административными помещениями" в Виллозском сельском поселении. Против данной меры пресечения Лобановский не возражал.

Об обысках у Лобановского стало известно в понедельник, 7 июня. Ранее он также подозревался в злоупотреблении полномочиями и халатном исполнении служебных обязанностей, ставшем причиной появления в области жилищных долгостроев.

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