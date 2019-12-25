Ответственного за долевое строительство Ленобласти подозревают во взятке

К заместителю председателя госстройнадзора следователи пришли с обыском.

4 июня сотрудники Следственного комитета провели обыски у заместителя председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти Дмитрия Лобановского. По предварительной информации, поводом для следственных действий по новому направлению стало подозрение в получении чиновником взятки. В комитете Лобановский заведует контролем за долевым строительством и взаимодействием с дольщиками.

В понедельник, 7 июня, следственные действия продолжаются, однако официального подтверждения коррупционной деятельности чиновника пока не последовало. Ранее Лобановского обвиняли по статье о злоупотреблении полномочиями, возложив на него ответственность за некоторые жилищные долгострои. Предполагалось, что он знал об остановке строительства, но не препятствовал продаже квартир в домах, строительство которых прекратилось, а в отчетах руководящим органам искажал действительность. Суд не увидел доказательств вины чиновника.

Ранее в Петербурге военный суд признал виновным бывшего военнослужащего, которого изобличили во взятке.

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