В Петербурге за взятку осудили бывшего военнослужащего

Он получил деньги за то, чтобы не сообщать руководству о фото, сделанных в военной форме.

В Петербурге военный суд признал виновным бывшего военнослужащего, которого изобличили во взятке. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что 14 ноября 2019 года молодой человек получил 1175 рублей от еще одного военнослужащего за молчание. Он пообещал не говорить руководству о фотографиях, сделанных в военной форме и позволяющих определить принадлежность к Вооруженным силам РФ.

В суд обратился военный прокурор. Сделку признали недействительной и взыскали с бывшего военнослужащего указанную сумму.

Ранее в Петербурге задержали начальника таможенного поста за получение взятки.

Фото: Piter.TV