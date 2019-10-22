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Мэра Лобни задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Сегодня, 9:06
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Мэра Лобни задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

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Евгений Смышляев стал фигурантом уголовного расследования.

Мэра Лобни задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Евгения Смышляева также подозревают по уголовному делу, связанному с коррупционными преступлениями. В его отношении ведутся следственные мероприятия. После допроса будет решен вопрос о выборе фигуранту меры пресечения.

Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности.

источник агентства

Напомним, что ранее ФАС оштрафовал чиновника за нарушения при строительства многоквартирных зданий на территории Лобны. Предполагается, что Смышляев обратил на себя внимание правоохранителей еще в январе 2021 года. В противоправных действиях мужчину заподозрила администрация Подмосковья.

Бразильские полицейские застрелили при задержании серийного убийцу.

Фото: Piter.tv

Теги: евгений смышляев, злоупотребление полномочиями, лобня, подмосковье
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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