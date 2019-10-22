Мэра Лобни задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Евгений Смышляев стал фигурантом уголовного расследования.

Мэра Лобни задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Евгения Смышляева также подозревают по уголовному делу, связанному с коррупционными преступлениями. В его отношении ведутся следственные мероприятия. После допроса будет решен вопрос о выборе фигуранту меры пресечения.

Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. источник агентства

Напомним, что ранее ФАС оштрафовал чиновника за нарушения при строительства многоквартирных зданий на территории Лобны. Предполагается, что Смышляев обратил на себя внимание правоохранителей еще в январе 2021 года. В противоправных действиях мужчину заподозрила администрация Подмосковья.

Бразильские полицейские застрелили при задержании серийного убийцу.

Фото: Piter.tv