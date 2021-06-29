Ранее преступник лишил жизни четырех человек.

Бразильские полицейские застрелили при задержании серийного убийцу. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Globonews со ссылкой на правоохранительные органы. По данным источника, погибшим оказался 32-летний житель латиноамериканской республики по имени Лаcару Барбосе. На протяжении 20 дней его искали офицеры.

По сведениям Роналду Кайаду, губернатора бразильского штата, в котором проводилось задержание, представителям закона в момент задержания преступника пришлось открыть огонь. Подозреваемый был ранен, а затем - госпитализирован. Он скончался в больнице.

Предположительно, в начале июня Барбосе убил семью из четырех человек. Чтобы поймать преступника, полиции штата Гояс пришлось задействовать в специальной операции порядка 270 человек. Также помощь полиции оказали бывшая супруга убийцы и бывшая свекровь.

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Видео: Youtube/Canal Ideal