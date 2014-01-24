В Рощино из детского лагеря пропала девочка-подросток

Школьница ушла купаться и исчезла. Ее не видели уже 7 дней.

Из летнего лагеря в Рощино пропала 13-летняя девочка. Стражи порядка по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 26 июня.

О пропаже девочки сотрудникам полиции рассказала директор детского лагеря. По ее словам, воспитанница покинула учреждение одна и без разрешения. Ребята, с которыми она дружила, отмечают, что девочка отправилась купаться на озеро. Известно, что лагерь на Первомайском шоссе бунтарка оставила 19 июня.

Сейчас оперативники проводят поиски ребенка. Силовики не исключают, что с подростком могло произойти что-то страшное.

Известно, что исчезнувшая является воспитанницей детского дома. У нее есть опекун - пожилая бабушка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Отрадном разыскивают мужчину, который ушел на водоем и не вернулся.