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В Отрадном разыскивают мужчину, который ушел на водоем и не вернулся
Сегодня, 15:17
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В Отрадном разыскивают мужчину, который ушел на водоем и не вернулся

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Последний раз его видели у заправки "ОПТИ" возле съезда к Неве.

Спасатели Ленобласти начали поиски 44-летнего местного жителя, который пропал накануне, 12 июня, когда отправился купаться на Неву. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пропавший Андрей Попов выглядит следующим образом: рост 183 см, плотное телосложение, имеет короткие седые волосы, местами есть залысины, глаза зеленого цвета. Мужчина ушел купаться в плавках. Последний раз его видели около АЗС "ОПТИ" возле съезда к Неве.

Если у вас есть информация о местоположении пропавшего, сообщите по телефону +7(981) 755-62-96 в организацию ПСО "ЛизаАлерт".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пляже в Приморске нашли бездыханное тело замужней женщины. На ней был фиолетовый купальник и обручальное кольцо. Возраст погибшей - примерно 45-50 лет. 

Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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