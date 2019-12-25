На пляже в Приморске нашли бездыханное тело замужней женщины

На утопленнице был фиолетовый купальник и обручальное кольцо. Признаков насильственной смерти правоохранители не нашли.

Рядом с базой отдыха "Метрострой" на городском пляже Приморска вечером 12 июня нашли тело женщины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Примерно в 18:30 в полицейский участок обратилась местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям о том, что у палаточного лагеря нашли бездыханное тело. На место события выехал наряд.

Спасатели выловили труп из воды. Погибшей оказалась неизвестная женщина 45-50 лет. На ней был фиолетовый купальник и обручальное кольцо. Дама плотного телосложения, имеет блондинистые волосы средней длины. Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Сейчас устанавливается личность женщины и причина гибели.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ольгинском пруду чуть не утонули две девочки. В МЧС отдыхающим напомнили о правилах безопасности на воде. Так, сотрудники ведомства рассказали, что нельзя купаться в заболоченных местах и водоемах, где есть тина. Родителям необходимо следить за детьми, находящимися в прудах. Не стоит злоупотреблять возможностями детей при обучении их плаванию.

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