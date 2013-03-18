В Ольгинском пруду чуть не утонули две девочки

Подростки купались в водоеме без присмотра родителей. Школьницы наглотались воды.

Из пруда Сосновского парка спасатели вытащили двух 13-летних девочек, которые плавали в водоеме без родителей. Событие произошло 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону 13 июня.

Примерно в 16:30 сотрудники поисково-спасательной службы достали тонувших подростков из воды и передали прибывшим на место события медикам. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

По словам свидетелей, подруги пришли на Ольгинский пруд без родителей. Они плескались на глубине и в 20 метрах от берега начали тонуть.

В МЧС отдыхающим напомнили о правилах безопасности на воде. Так, сотрудники ведомства рассказали, что нельзя купаться в заболоченных местах и водоемах, где есть тина. Родителям необходимо следить за детьми, находящимися в прудах. Не стоит злоупотреблять возможностями детей при обучении их плаванию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что девятиклассник едва не утонул во время игры в мяч на пляже в Петербурге.

Фото: pixabay