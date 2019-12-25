Американца запустила проект продолжения инициативы Be Best.

Меланья Трамп анонсировала создание своей организации. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте супруги 45-го американского президента. Иностранка перепостила в социальной сети единственное сообщение в новой учетной записи организации.

Меланья Трамп объявляет об открытии "Офиса Меланьи Трамп аккаунт новой организации

Местный телеканал CNN рассказал, работа "Офиса Меланьи Трамп" будет связана с помощью детям. Это проект является продолжением ее инициативы в сфере просветительства Be Best. Данная программа делала акцент на вопросах здоровья детей их благосостояния, безопасности во время выхода несовершеннолетних в Интернет. Штаб-квартира организации располагается в штате Флорида, в городе Палм-Бич.

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