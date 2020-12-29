Жена действующего президента США Меланья Трамп резко осудила штурм Капитолия, призвав воздерживаться от насилия.
Не сомневайтесь, я, конечно, осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны.
Меланья Трамп, супруга Дональда Трампа
Она заявила, что насилие всегда неприемлемо. Первая леди также выразила сожаление о том, что данные трагические события стали поводом для грязных сплетен, сведения личных счётов и необоснованных обвинений.
Ранее палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти.
Фото: pixabay.com
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