Первая леди также выразила сожаление о том, что данные трагические события стали поводом для грязных сплетен.

Жена действующего президента США Меланья Трамп резко осудила штурм Капитолия, призвав воздерживаться от насилия.

Не сомневайтесь, я, конечно, осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Меланья Трамп, супруга Дональда Трампа

Она заявила, что насилие всегда неприемлемо. Первая леди также выразила сожаление о том, что данные трагические события стали поводом для грязных сплетен, сведения личных счётов и необоснованных обвинений.

Ранее палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти.

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