Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти

Документ об импичменте Трампу могут вынести на пленарное заседание 12 января.

Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти при помощи 25-й поправки к Конституции. Об этом рассказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Отмечается, что 11 сентября лидер самой большой фракции в палате Стени Хойер затребует единогласного одобрения соответствующей резолюции, автором которой выступил Джеми Раскин.

Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет. Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США

Она подчеркнула, что 25-я поправка позволяет признать, что президент не способен выполнять свои служебные обязанности. Пенсу дадут 24 часа. После этого документ об импичменте Трампу вынесут на пленарное заседание 12 января.

Ранее мы писали, что Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия и блокировки соцсетей.

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