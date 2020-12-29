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Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия и блокировки соцсетей
Сегодня, 10:34
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matveyvn

Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия и блокировки соцсетей

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Он посетит американо-мексиканскую границу.

Действующий президент США Дональд Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия и блокировки его аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает CBS со ссылкой на высокопоставленного сотрудника президентской администрации.

Предполагается, что на этой неделе Трамп продолжит исполнять некоторые обязанности в качестве главы государства. Например, посетит американо-мексиканскую границу, а также займётся функциями по передаче власти команде Джо Байдена.

Ранее мы писали, что одним из "штурмовиков" Капитолия в США был петербуржец.

Фото: pixabay.com

Теги: президент сша, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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