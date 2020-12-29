Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия и блокировки соцсетей

Он посетит американо-мексиканскую границу.

Действующий президент США Дональд Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия и блокировки его аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает CBS со ссылкой на высокопоставленного сотрудника президентской администрации.

Предполагается, что на этой неделе Трамп продолжит исполнять некоторые обязанности в качестве главы государства. Например, посетит американо-мексиканскую границу, а также займётся функциями по передаче власти команде Джо Байдена.

Ранее мы писали, что одним из "штурмовиков" Капитолия в США был петербуржец.

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