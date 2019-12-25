Мегалодон мог вырастать до 24 метров в длину — намного больше, чем предполагалось ранее

Новое исследование предполагает, что мегалодоны могли вырастать на 4,5 метра длиннее, чем предполагалось ранее, у них были огромные детёныши, и они не были похожи на гигантских белых акул.

Согласно новому исследованию, мегалодоны могли быть даже крупнее, чем мы думали изначально, вырастая до 80 футов (24,3 метра) в длину — на 15 футов (4,5 м) длиннее, чем предполагалось ранее. По словам исследователей, эти огромные акулы, возможно, также были более стройными, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontologia Electronica.

Согласно предыдущим оценкам, основанным на размерах зубов, общая длина акулы составляла около 18–20 метров (59–65 футов) Филлип Стернес, преподаватель в SeaWorld в Сан-Диего, в электронном письме для Live Science

Мегалодон господствовал в морях древней Земли примерно от 20 миллионов до 3,6 миллиона лет назад. Полных скелетов мегалодона (Otodus megalodon) никогда не находили, поэтому наши знания об этих чудовищах основаны на окаменелостях их позвонков, чешуи и зубов. Самая крупная из когда-либо найденных окаменелостей мегалодона — это 36-футовый (11-метровый) фрагмент его позвоночника, который находился в туловище.

В новом исследовании, опубликованном в воскресенье (9 марта) в журнале Palaeontologia Electronica, учёные изучили окаменелости мегалодона и сравнили их с более чем 150 видами современных и вымерших акул, чтобы лучше понять, насколько большой была эта гигантская акула. Ученые сравнили пропорции туловища мегалодона с туловищами 145 современных и 20 вымерших видов акул. Предположив, что мегалодон был примерно такого же размера, как большинство других видов акул, и экстраполировав данные о туловище длиной 36 футов (11 м), исследователи подсчитали, что у этой особи могла быть голова длиной 6 футов (1,8 м) и хвост длиной 12 футов (3,6 м), что в сумме даёт 54 фута (16,4 м).

Однако самый большой из когда—либо найденных позвонков мегалодона достигал 9 дюймов (23 сантиметра) в диаметре - на 3 дюйма (7,6 см) больше, чем самый большой позвонок 54-футовой акулы. Увеличенный по сравнению с этим более крупным позвонком и основанный на предыдущих пропорциях, мегалодон, которому он принадлежал, возможно, достигал 80 футов в длину. Исследователи также обнаружили, что мегалодон, возможно, произвел на свет живых детенышей длиной от 12 до 13 футов (3,6-3,9 м).

Форма мегалодона

Специалисты, проводившие новое исследование, также изучили форму мегаладона. Окаменелости зубов мегалодона зазубрены и напоминают зубы современных больших белых акул (Carcharodon carcharias), что ранее привело исследователей к предположению, что мегалодон был похож на большую белую акулу.

Предыдущие исследования просто предполагали, что мегалодон должен был выглядеть как гигантская версия современной большой белой акулы, без каких-либо доказательств. Кеншу Шимада, профессор палеобиологии в Университете Де Поля в Чикаго, в электронном письме для Live Science

Однако, согласно новому исследованию, мегалодон на самом деле мог выглядеть более стройным и обтекаемым. Основываясь на пересмотренном максимальном размере тела, а также на гидродинамических моделях движения крупных существ, таких как китовая акула (Rhincodon typus), гигантская акула (Cetorhinus maximus) и киты, в воде, исследователи пришли к выводу, что мегалодон не был коренастым, как большая белая акула, а больше походил на лимонную акулу (Negaprion brevirostris). Пока исследователи не найдут в окаменелостях более крупный фрагмент тела мегалодона, мы не будем точно знать, насколько большими они могли быть и какой формы было их тело.

Джек Купер, исследователь мегалодона из Университета Суонси в Великобритании, который не участвовал в этом новом исследовании, не согласен с аргументом авторов исследования о том, что мегалодон больше похож на лимонную акулу, чем на большую белую акулу. Он пояснил, что гидродинамические методы, которые они используют, чтобы попытаться исключить эти другие формы тела, основаны в первую очередь на изучении китов, у которых совершенно другой скелет и способ плавания по сравнению с акулами (то есть вертикальные движения хвоста в отличие от горизонтальных).

Таким образом, хотя предложенная схема строения тела возможна, её следует рассматривать как рабочую гипотезу, а предыдущие реконструкции пока нельзя окончательно исключить. Джек Купер, исследователь мегалодона

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Фото: DePaul University / Kenshu Shimada