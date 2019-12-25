В пещере в Таиланде были найдены останки ребёнка возрастом 29 тыс. лет с "символами крови и власти"

Скелет ребёнка каменного века, обнаруженный в Таиланде, меняет представление экспертов о предыстории этой местности.

Археологи объявили, что кости ребёнка возрастом 29 000 лет, обнаруженные в Таиланде, являются старейшими человеческими останками, когда-либо найденными в стране. Ребёнок, которого прозвали "Пангпонд" в честь тайского мультяшного персонажа, вероятно, жил со своей семьёй охотников-собирателей недалеко от побережья до своей безвременной кончины. И скелет, и способ захоронения дают уникальную информацию о Таиланде каменного века. Об открытии было объявлено в прошлом месяце на пресс-конференции, проведённой Департаментом изящных искусств и Департаментом национальных парков, дикой природы и охраны растений правительства Таиланда. Скелет вместе с многочисленными наскальными рисунками был найден на археологическом участке Тхам Дин (Земляная пещера) в национальном парке Кхао Сам Рой Йот.

В 2020 году археологи начали изучать картины, нарисованные красной охрой на стенах и потолке трёх помещений в Там Дине, сообщает Prachuap Post. На большинстве картин были изображены люди, а на некоторых — охота с луком и стрелами на таких животных, как олени и обезьяны. Камни и красная охра могут быть символами крови и власти, сообщила ведущий археолог Канника Премджай Bangkok Post. Когда в 2022 году начались раскопки, археологи обнаружили кости животных, ракушки, семена и камни, которые свидетельствовали о том, что пещерой пользовались доисторические люди. Радиоуглеродный анализ материала показал, что они жили там примерно с 29 000 до 11 000 лет назад, хотя точно неизвестно, когда были созданы наскальные рисунки.

Под этими артефактами археологи недавно обнаружили захоронение ребёнка современного человека (Homo sapiens) в возрасте от 6 до 8 лет, который был вытянут на спине, а его руки и ноги были прижаты к телу. Археологи из Департамента изящных искусств Таиланда заявили, что такое положение тела, вероятно, указывает на то, что труп был завернут или связан перед захоронением, как сообщает Thai PBS World. Наличие пепла и древесного угля в могиле говорит о том, что после того, как тело поместили в подготовленную могилу, вокруг него развели костёр. Идея заключалась в том, чтобы окурить тело дымом, чтобы отпугнуть диких животных и устранить запах разложения, сообщает Prachuap Post. Расположение захоронения под уже датированными органическими останками позволяет предположить, что ребёнок жил в эпоху позднего плейстоцена, более 29 000 лет назад, сообщила Канника в издании Bangkok Post.

Это революционное открытие, которое изменит наше представление о раннем присутствии человека в Юго-Восточной Азии. Тщательно продуманное захоронение и связанные с ним артефакты дают бесценную информацию о ритуалах и повседневной жизни этих древних жителей. Пномбутра Чандраджоти, генеральный директор Департамента изящных искусств, по сообщению Thai PBS World

Помимо того, что Пангпонд является старейшим человеческим захоронением, обнаруженным на сегодняшний день в Таиланде, он проливает свет на адаптацию и выживание людей в регионе, который сейчас в значительной степени затоплен. Уровень моря в позднем плейстоцене был значительно ниже, чем сегодня, обнажая сушу под названием Сундаленд, которая соединяла части Юго-Восточной Азии во время последнего ледникового периода, примерно 110 000–12 000 лет назад.

Факты свидетельствуют о том, что Тхам-Дин имеет долгую историю заселения людьми, начиная с захоронения Пангпонда в позднем плейстоцене и заканчивая сельскохозяйственными общинами в голоцене (11 700 лет назад и по сей день). Это место показывает, насколько важны дальнейшие раскопки в этом регионе для лучшего понимания расселения древних людей, отметили эксперты на пресс-конференции. Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда планирует защитить археологический памятник Тхам Дин и в конечном итоге открыть его для туризма и образовательных целей, сообщил Пномбутра на пресс-конференции.

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Фото: PR Thai Government