Обнаружены сорок новых видов моли с Филиппин, ранее неизвестных науке

В ходе двух недавних исследований учёные из Музея естествознания в Берлине выявили и описали 40 ранее неизвестных видов моли с Филиппин. Недавно открытые виды относятся к семейству огнёвок-травянок (Crambidae) — разнообразной и часто упускаемой из виду группе моли, которая играет важную роль в экосистемах. Используя интегративную таксономию — метод, объединяющий генетические данные с физическими характеристиками, — исследовательская группа смогла достоверно различить эти новые виды.

Филиппины — одна из горячих точек мирового биоразнообразия, где обитает множество эндемичных видов, не встречающихся больше нигде. В то же время эти места обитания находятся под огромной угрозой из-за вырубки лесов и перенаселения. Вот почему так важно документировать биоразнообразие в этом регионе — пока оно не исчезло. доктор Тео Леже, специалист по чешуекрылым из Музея естествознания в Берлине

Первое из двух исследований, проведённое Тео Леже и опубликованное в Бюллетене Общества систематиков-биологов, было посвящено подсемействам Crambinae и Scopariinae. Второе исследование, проведённое Анной Мюллер в рамках её дипломной работы и опубликованное в "Журнале азиатско-тихоокеанского биоразнообразия", было посвящено видам из недавно признанного подсемейства Lathrotelinae. Оба проекта были основаны на изучении почти 700 экземпляров бабочек, хранящихся в коллекциях в Берлине и Копенгагене. Результаты оказались поразительными: более половины изученных образцов оказались новыми для науки видами. Команда также выявила множество скрытых видов — бабочек, которые выглядят почти одинаково, но генетически отличаются друг от друга.

Интересно, что исследователям не нужно было ехать в тропики, чтобы сделать эти открытия. Изначально мотыльков собрали более 30 лет назад на Филиппинах, и они лежали в коллекциях музея, никем не изученные. Это подчёркивает неиспользованный научный потенциал, скрытый в архивах естественной истории. Каждый описанный новый вид расширяет наше представление об экосистемах, эволюционных процессах и адаптации видов, особенно в ответ на изменение климата. Некоторые моли-пестрянки, например рисовая стеблевая моль, также имеют сельскохозяйственное значение, являясь одними из самых опасных вредителей при выращивании риса в Южной и Юго-Восточной Азии. Ученые подчёркивают, что большая часть Филиппин, особенно отдалённых горных районов, остаётся практически неисследованной. Поэтому будущие экспедиции, вероятно, принесут ещё больше революционных открытий.

Фото: Journal of Asia-Pacific Biodiversity (2025). DOI: 10.1016/j.japb.2025.01.012; Journal of Asia-Pacific Biodiversity Available online 17 March 2025