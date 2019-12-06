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Медведев заверил Румаса, что в России нет "антибелорусских элементов"

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Дмитрий Медведев встретился с Сергеем Румасом по поводу интеграции России и Белоруссии.

Медведев заверил Румаса, что в России нет "антибелорусских элементов". Чиновник объяснил, что обсуждение зачастую переходит в высказывание эмоциональных позиций. Именно так устроены интеграционные процессы. 

Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом Александру Лукашенко, что у нас таких "антибелорусских элементов" нет

заявил Медведев

Таким образом премьер-министр РФ прокомментировал слова Александра Лукашенко. Глава правительства России решил опровергнуть мнение президента Белоруссии о навязывании государственной политики Владимиру Путину. Ранее лидер Белоруссии говорил о том, что на Путина оказывается "жесточайшее давление". Он предположил, что эти действия исходят из "антибелорусского" окружения политика.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV, CTVBY

Теги: белоруссия, дмитрий медведев, сергей румас
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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