Дмитрий Медведев встретился с Сергеем Румасом по поводу интеграции России и Белоруссии.

Медведев заверил Румаса, что в России нет "антибелорусских элементов". Чиновник объяснил, что обсуждение зачастую переходит в высказывание эмоциональных позиций. Именно так устроены интеграционные процессы.

Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом Александру Лукашенко, что у нас таких "антибелорусских элементов" нет заявил Медведев

Таким образом премьер-министр РФ прокомментировал слова Александра Лукашенко. Глава правительства России решил опровергнуть мнение президента Белоруссии о навязывании государственной политики Владимиру Путину. Ранее лидер Белоруссии говорил о том, что на Путина оказывается "жесточайшее давление". Он предположил, что эти действия исходят из "антибелорусского" окружения политика.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV, CTVBY