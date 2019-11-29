Россия и Белоруссия в ближайшее время создадут "единое правительство"

Помимо единого кабинета министров может также появиться единый парламент.

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать способы взаимной интеграции двух государств. Накануне посол Белоруссии в России Владимир Семашко анонсировал создание "единого правительства и единого парламента". Якобы окончательного соглашения по этому вопросу достигли президенты двух стран. Владимир Путин и Александр Лукашенко решили передать единым органам законодательной и исполнительной власти ряд управляющих функций. Речь идет лишь о тех сферах, в которых Россия и Белоруссия ведут единое хозяйство, или же имеют прямые пересечения национальных интересов.

Владимир Семашко напомнил о приоритетных задачах, которые два государства смогут решить при помощи этого шага. Среди них - внедрение единых стандартов налогообложения, интеграция рынков энергоресурсов, защита национальной независимости. Все эти пункты являются частью программы создания Единого государства и находятся в "дорожных картах", подписанных еще в конце 90-х годов. В Кремле пока что не комментируют слова Семашко, ровно как и перспективы создания единого правительства.

Видео: CTVBY