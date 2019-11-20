Глава правительства страны прокомментировал процесс интеграции России и Белоруссии.

Дмитрий Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией. Премьер-министр страны добавил, что интеграция будет под угрозой, если не идти на компромисс. Он заметил, что сейчас между странами сохраняются некоторые разногласия. Одни - технические, другие требуют вмешательства глав государств. Об этом сообщили "РИА Новости".

Медведев поблагодарил дипломатов Минска за желание решать вопросы в партнерском ключе. Это произошло по итогам встречи с коллегой из Белоруссии Сергеем Румасом. Она длилась на протяжении семи часов. К данному моменту значительная часть дорожных карт согласована.

Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны безусловно отстаивать национальные интересы наших стран объяснил спикер

Специалисты пытаются обсуждать спорные моменты без эмоций и понижать "градус риторики". К подобным вопросам Медведев отнес ситуацию с границей суверенитета двух стран. Он добавил, что проблема решится в прагматичном ключе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев запретил посуточную аренду квартир туристам.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV