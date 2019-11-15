Медведев запретил посуточную аренду квартир туристам

Россиянам не разрешают сдавать жилье путешественникам.

Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир путешественникам. В постановлении правительства России говорится о запрете на гостиничные услуги в жилых помещениях. Сведения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Данное нововведение также затронет хостелы. Жители страны не смогут размещать промышленные предприятия и религиозные организации в жилых домах. Миссионерская деятельность в жилых зданиях тоже оказалась под запретом.

Ранее Piter.tv писал материал о том, где в Петербурге можно бесплатно переночевать

Фото: Piter.tv