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Медведев запретил посуточную аренду квартир туристам

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Россиянам не разрешают сдавать жилье путешественникам.

Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир путешественникам. В постановлении правительства России говорится о запрете на гостиничные услуги в жилых помещениях. Сведения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Данное нововведение также затронет хостелы. Жители страны не смогут размещать промышленные предприятия и религиозные организации в жилых домах. Миссионерская деятельность в жилых зданиях тоже оказалась под запретом.

Ранее Piter.tv писал материал о том, где в Петербурге можно бесплатно переночевать

Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий медведев, квартиры, посуточная аренда
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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