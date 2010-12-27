Где в Петербурге можно бесплатно переночевать

Piter.TV публикует список мест, за ночлег в которых не придется платить.

Каждый год Петербург посещают миллионы туристов из разных городов и стран. Несмотря на широкий выбор недорогого, а порой и вовсе очень дешевого жилья (хостелы, общежития), гости города ищут, где можно переночевать бесплатно. Piter.TV публикует список мест для туристов, в чьи планы не входит платить за жилье.

Переночевать в Санкт-Петербурге бесплатно

Если вы планируете остановиться в городе на Неве на одну-две ночи, то имеет смысл воспользоваться одним из самых популярных в мире онлайн-сервисов CouchSurfing (англ. couch — кушетка, ложе и surfing — брожение, путешествие). Все члены гостевой сети, а их более 14 млн человек из 200 тысяч населенных пунктов, помогают друг другу и предоставляют на время путешествий ночлег.

На сайте couchsurfing.com можно познакомиться с хостом (хозяином жилья) и заблаговременно договориться с ним о бесплатном проживании. Участниками гостевой сети, в том числе, являются жители Санкт-Петербурга, которые готовы на короткий период времени предоставить крышу доброжелательному незнакомцу.

Чтобы связаться с хостом, нужно зарегистрироваться на сайте в качестве гостя и заполнить анкету. После этого сервис предложит вам выбрать город и владельца жилья. Каждый пользователь каучсерфинга публикует о себе краткую информацию. В личных аккаунтах можно посмотреть фотографии, отзывы и ознакомиться с интересами человека.

Бесплатное жилье также можно найти в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте". В частности, на одну-две ночи могут приютить подписчики группы "Бесплатно переночевать г. Санкт-Петербург". На странице сообщества регулярно появляются объявления с просьбами о ночлеге. Однако администраторы группы предупреждают, что не проверяют людей на порядочность и не несут ответственность за происшествия с подписчиками.

Ночлежка Санкт-Петербург

Вариант с "Ночлежкой" подойдет больше тем людям, которые по какой-то причине (разбойное нападение, кража денег) оказались в беде. Здесь вы сможете не просто бесплатно переночевать и поесть, но и получить юридическую консультацию, медицинскую помощь, совет от психолога или социального работника. Специалисты центра помогут найти родственников и вернуться домой.

Среди гуманитарных проектов "Ночлежки" есть два, в которых люди могут переночевать одну или несколько ночей. Это Ночной приют – здание на 40 мест с душем и мини-прачечной, и Пункты обогрева - большие отапливаемые палатки, где человек может провести холодную ночь в тепле и безопасности.

Ночной проект работает круглый год без выходных с 20:00 до 8:00. В нем нельзя жить постоянно, но можно ночевать бесплатно и без каких-либо документов. Пункты обогрева мы открываем в холодный сезон: с октября по начало апреля. Они работают в том же графике и на тех же условиях, что и Ночной приют. Представители "Ночлежки"

Чтобы получить помощь, нужно просто обратиться за ней в рабочие часы. Офис благотворительной организации в Петербурге расположен на Боровой улице, 112Б (неподалеку от станций метро "Обводный канал" и "Лиговский проспект"). Связаться со специалистами можно по телефонам +7 812 407-39-37, +7 812 407-30-90, а также в официальной группе "ВКонтакте". В ночлеге могут отказать человеку, который агрессивно себя ведет и нарушает тишину и порядок.

Мы точно откажем человеку, который представляет опасность для тех, кто уже пришел на ночлег. То есть тому, кто агрессивен и не готов соблюдать тишину и порядок, тому, кто мешает остальным людям отдохнуть. Такие случаи бывают нечасто, но бывают. Представители "Ночлежки"

Транспортные узлы

В ожидании самолета/поезда можно переночевать бесплатно в аэропорту или на железнодорожных вокзалах. Конечно, зал ожидания – не самое удобное место для сна, но на лавочках вполне можно вздремнуть или вытянуться во весь рост и поспать (если количество людей позволяет).

Во всех терминалах в Пулково есть бесплатные туалеты, в которых можно умыться и привести себя в порядок. Кроме того, в здании аэропорта есть бесплатный wi-fi, , розетки для подзарядки электронных устройств и места для курения. На ж/д вокзалах также есть бесплатные туалеты, однако воспользоваться ими можно при наличии действующего билета. В противном случае придется заплатить 10-30 рублей.

Стоит помнить, что вокзал и аэропорт – это не бесплатная ночлежка. Безнаказанно ночевать на территории транспортных узлов могут только пассажиры. Подозрительное лицо, длительное время находящееся без всякой видимой цели на подведомственной территории, могут задержать правоохранители.

Переночевать в Санкт-Петербурге недорого

Если все из вышеперечисленных вариантов вам по каким-то причинам не подходят, то вы всегда можете переночевать в недорогом хостеле или общежитии. Средняя стоимость за койко-место варьируется от 300 до 700 рублей за ночь. За эти деньги вы получите не только удобную кровать в номере на 4, 6 или 8 человек, но и душ, туалет, бесплатный интернет и кухню, на которой можно будет приготовить завтрак и поесть.

Будьте готовы, что в разгар туристического сезона (начало мая-конец октября, новогодние праздники) в недорогом номере могут быть заняты все кровати. Однако в сезон затишья есть шанс, что у вас не будет соседей. Узнать сколько свободных кроватей осталось можно дистанционно, воспользовавшись сервисами бесплатного бронирования отелей.

Ранее мы публиковали информацию, где бесплатно зарядить в Петербурге телефон.

Фото: pixabay.com, homeless.ru, couchsurfing.com, booking.com