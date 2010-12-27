Эксперты спрогнозировали рост цен в гостиницах с 1 октября

Причиной этому может стать закон, запрещающий хостелы в жилых домах.

С 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон, запрещающий хостелы в жилых домах. По мнению экспертов, он может привести к росту цен в традиционных гостиницах, а также увольнению 80 тысяч сотрудников. Об этом пишет "Интерфакс".

Одна из норм закона, который 15 апреля 2019 года утвердил и подписал Владимир Путин, гласит, что жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Однако есть два но: мини-отели и хостелы могут располагаться на первом этаже, если у них есть отдельный вход, а также на втором этаже над нежилыми помещениями.

Президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина заявила, что этот закон затронет 80 % хостелов в Петербурге и 40 % - в Москве. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уверен, что большинство владельцев хостелов готовы к запуску закона. Они сменили профиль или начали сдавать помещения как отдельные апартаменты.

Ранее мы писали, что на ЧЕ-2020 в Петербурге ограничат цены на отели.

Фото: Piter.TV